السر وراء مشاركة قطر بمناورات عسكرية في السعودية

وضح سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات في الرياض، السبب وراء مشاركة قطر في المناورات العسكرية "درع الجزيرة" في السعودية.

© AP Photo / Osama Faisal رسالة من رئيس وزراء قطر السابق إلى قادة دول الخليج

وقال ابن عمر في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان، إن مشاركة قطر في المناورات ، لأنها مشتركة سابقا في هذه القوات.

وتابع "السعودية تنظر لتلك المشاركة من هذه الزاوية في الأساس، بعيدا عن أي خلافات أخرى".

ومضى "الرياض تنظر لقوات درع الجزيرة على أنها تمس أمن الخليج بصفة عامة، وليس قطر وحدها، وتعني الرياض هنا إلى أن أمن قطر يختص بالمملكة العربية السعودية، وبقية مجلس التعاون، فلا خلاف في أن تشارك قطر في تلك المناورة من منطلق أن أمن قطر يهم المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج، أما ما بقي من علاقات قطرية سعودية أو قطرية مع باقي دول المقاطعة، فمازالت تراوح مكانها نظرا لعدم استجابة قطر لأمن هذه الدول الأربع".

وأضاف رئيس مركز القرن للدراسات، أن

"أزمة الخليج تسببت فيها قطر وليس المملكة العربية السعودية، ولو قبلت قطر في البداية النقاط التي طرحتها السعودية لانتهت الأزمة، والتي كان أبرزها منع قطر من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، والمسألة واضحة جدا دون الدخول في تفاصيل، منظمات إرهابية تدعم تمتنع قطر عن تمويلها، التوقف عن دعم الإخوان المسلمين، والتوقف عن استضافة الكيانات الإرهابية".

وأشار إلى أن:

"هذه الأمور بيد قطر وهى تناور وتقول إنها تريد الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن ليس لدينا ما نتحدث سوى المطالب التي تم تقديمها من جانب الدول الأربع، ومطلب قطر الوحيد هو رفع المقاطعة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت قطيعة دبلوماسية وسياسية مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وأعلنت الدول الأربع 13 مطلبا في يونيو/ حزيران، ومن بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وغلق قاعدة عسكرية تركية في قطر، كما فرضت عقوبات على قطر، بدعوى أنها "تدعم الإرهاب".