الإمارات: مقاتلات قطرية تهدد سلامة إحدى طائراتنا المدنية

اتهمت هيئة الطيران المدني الإماراتية مقاتلات قطرية بالاقتراب بشكل خطير من طائرة مدنية إماراتية، على متنها 86 راكبا في الأجواء الدولية التي تديرها مملكة البحرين، مؤكدة عزمها تقديم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة أن "المقاتلات الجوية القطرية اقتربت، وبشكل خطير وغير آمن، من طائرة إماراتية مدنية عليها 86 راكبا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

المقاتلات الجوية القطرية اقتربت — وبشكل خطير وغير آمن — من طائرة إماراتية مدنية عليها 86 راكبا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 22, 2018

​​وأضافت "المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثوانٍ قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر"، متابعة "اقتراب المقاتلات القطرية أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".

المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 22, 2018

​وأكدت هيئة الطيران المدني الإماراتية "سنتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي"، مضيفة "الحادث تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية"، بحسب "وام".

هيئة الطيران المدني: سنتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 22, 2018

​وتابعت هيئة الطيران المدني "الحادث تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن "تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض".

هيئة الطيران المدني: الحادث تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 22, 2018

​وكان مصدران مطلعان قالا لوكالة رويترز، نهاية مارس/ آذار الماضي إن منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة تحاول التوسط لعقد محادثات بين قطر وجيرانها لنزع فتيل توتر نشب أخيرا بسبب ما قيل إنها انتهاكات للمجال الجوي، لكن المنظمة لن تتدخل في النزاع السياسي.

ومنذ يناير/ كانون الثاني، تبادلت دول خليجية الاتهامات بشأن انتهاكات للمجال الجوي.

وفي يونيو/ حزيران عام 2017، قطعت الإمارات والبحرين والسعودية ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصارا واتهمتها بدعم التشدد الإسلامي فيما تنفي الدوحة الاتهامات.

وساعدت إيكاو العام الماضي الخطوط الجوية القطرية على التوصل إلى مسارات طيران للطوارئ فوق المياه الدولية بعد أن رفض جيران قطر السماح لطائراتها باستخدام مجالاتهم الجوية.