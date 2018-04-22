وكالة: فتح مكاتب تجنيد خاصة للانضمام إلى قوات طارق صالح

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن "الآلاف من اليمنيين توافدوا إلى مكاتب التجنيد التطوعي في المديريات، والمحافظات اليمنية للانخراط في صفوف قوات المقاومة بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح".

وقال مصدر في "المقاومة الوطنية اليمنية" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن "توافد أبناء اليمن من كل المحافظات وانضمامهم إلى معسكرات المقاومة الوطنية اليمنية، يعطي دفعا كبيرا للعمليات العسكرية الهادفة لتحرير كامل التراب اليمني، وإنهاء المخطط الانقلابي، ودحر الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها"، على حد قوله.

وأضاف المصدر أنه "نتيجة للتدافع المتزايد من أبناء الشعب اليمني للانضمام إلى صفوف المقاومة تم فتح مكاتب تجنيد خاصة بالمقاومة الوطنية لاستقبال المتطوعين من كافة مديريات ومحافظات اليمن، وتدريبهم عسكريا وتزويدهم بالأسلحة النوعية للمساهمة مع أشقائهم من أبناء اليمن في دحر المخطط الإيراني الانقلابي واستعادة الدولة اليمنية"، بحسب الوكالة.

© REUTERS / Khaled Abdullah Ali Al Mahdi أول ظهور للعميد طارق صالح من غرفة العمليات العسكرية (فيديو)

وذكرت الوكالة أن "قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح تنفذ عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة "التهامية" و"الجنوبية".

وأعلنت القوات التي يقودها العميد طارق صالح، أنها تمكنت من السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مفرق المخا غربي اليمن، والتي كانت تتمركز فيها قوات "أنصار الله"، وفقا لموقع "عدن الغد" المحسوب على حكومة الشرعية.