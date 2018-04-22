وكالة: فتح مكاتب تجنيد خاصة للانضمام إلى قوات طارق صالح

وأضاف المصدر أنه "نتيجة للتدافع المتزايد من أبناء الشعب اليمني للانضمام إلى صفوف المقاومة تم فتح مكاتب تجنيد خاصة بالمقاومة الوطنية لاستقبال المتطوعين من كافة مديريات ومحافظات اليمن، وتدريبهم عسكريا وتزويدهم بالأسلحة النوعية للمساهمة مع أشقائهم من أبناء اليمن في دحر المخطط الإيراني الانقلابي واستعادة الدولة اليمنية"، بحسب الوكالة.
وذكرت الوكالة أن "قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح تنفذ عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة "التهامية" و"الجنوبية".
وأعلنت القوات التي يقودها العميد طارق صالح، أنها تمكنت من السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مفرق المخا غربي اليمن، والتي كانت تتمركز فيها قوات "أنصار الله"، وفقا لموقع "عدن الغد" المحسوب على حكومة الشرعية.
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