القنصلية التونسية في ميلانو تتعرض لاعتداء من قبل مجهولين

أعلنت الخارجية التونسية أن القنصلية العامة لتونس في ميلانو الإيطالية، تعرضت اليوم الأحد، إلى اعتداء من طرف مجهول، أضرم النار في الباب الخارجي لها المطل على الطريق العام.