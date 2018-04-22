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18:22 22 أبريل/ نيسان 2018
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    سياح روس فى شرم الشيخ

    خبير: مدن مصر السياحية استعادت "المتخصصين" في التعامل مع الروس

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم العربي
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    قال الخبير السياحي والقيادي في اتحاد السياحيين المصريين محمد عبدالجواد، إن المدن السياحية المصرية باتت مستعدة بشكل كامل لاستضافة السياح الروس، وأصبحت كافة احتياجاتهم متوفرة، حفاظا على عاداتهم وما يتمتعون به.

    وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف
    Sputnik
    وزير النقل الروسي: مباحثات عودة الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ تجري في مايو ويونيو
    وأضاف عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، أن الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومدن أخرى، استعادت الأطقم التي كانت تعمل فيها، ممن يفهمون اللغة الروسية، ويعرفون عادات الروس في مختلف الأمور، وهم متخصصون في هذا المجال.

    وتابع القيادي في اتحاد السياحيين المصريين أن "هناك حالة من الحرص على توفير كافة سبل الراحة للسياح جميعا، وللروس بشكل خاص، على الرغم من أن رحلات الشارتر لم تعد إلى مصر بعد، أي أن التجهيزات التي تكلف أموال بالطبع جرت كنوع من التمهيد".

    وعن حجم السياحة في مصر في الوقت الحالي، قال عبد الجواد إن مصر استردت جزءا كبيرا من مكانتها كواحدة من أهم مقاصد السياح في العالم، حيث بدأ القطاع السياحي يسترد عافيته خلال العامين الماضيين، لاسيما مع تزايد أعداد السياح الألمان، بالإضافة إلى تزايد الإقبال الصيني على مصر.

    مدير ميناء الغردقة البحري - اللواء بحري أركان حرب سامح علي عبدالعزيز متولي
    © Sputnik . Ahmed Badr
    مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت
    ولفت الخبير السياحي المصري إلى أن اللقاء المنتظر بين وزير الطيران المدني شريف فتحي مع المسؤولين الروس خلال الشهر المقبل، لبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، من شأنه أن يعيد كثير من الأمور إلى نصابها الصحيح، وينعش القطاع السياحي كله.

    وأوضح عبد الجواد أن القطاع السياحي المصري يستعد لاستعادة عافيته بالكامل، حتى وإن كانت الأعداد التي ستأتي أقل من المأمول، نظرا لتأخر موعد عودة الرحلات عن المتوقع، خاصة أن السياحة الروسية كانت تشكل نسبة كبيرة جدا من السياحة الواردة إلى مصر.

    وشدد الخبير السياحي محمد عبدالجواد، على أن سماح الرئيس الروسي بعودة الرحلات الجوية لمصر، هو في الأساس رسالة طمأنة للشعب الروسي، بأن مصر أصبحت آمنة تماما، ولا يشكل وجودهم هنا أي خطر، مثلما تحاول بعض وسائل الإعلام المعادية لمصر أن تصور الأوضاع بأنها غير آمنة.

    انظر أيضا:

    مصر وروسيا تبحثان الشهر المقبل عودة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة
    إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عام
    أيروفلوت تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة اعتبارا من 11 أبريل
    برلماني مصري: التعاون بين القاهرة وموسكو يكتمل بعودة الرحلات الجوية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, عودة السياحة الروسية, وزارة السياحة المصرية, وزير الطيران المصري شريف فتحي, مصر, روسيا
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