السعودية تستورد أكبر وحدة تحلية مياه في العالم

استوردت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية ما وصفتها بأنه "أضخم وحدة تحلية مياه في العالم"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت المؤسسة، بحسب " واس "، أن الوحدة "تعمل بتقنية التقطير متعدد التأثير، وذلك لاستخدامها في سد نقص المياه العذبة خلال فترة الحج "، مضيفة أنها "تعمل على استغلال البخار الفائض من محطات التحلية المستخدمة في البلاد، وإضافة 91 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة".

ومن أهم مميزات الوحدة الجديدة، بحسب المؤسسة، تقليل الهدر في البخار بمحطات "الشعيبة" [ميناء بجنوب مكة]، وتوظيفه في إنتاج مزيد من المياه المحلاة بجودة وكفاءة عالية.

كما تتميز الوحدة بقلة استهلاك البخار والكهرباء، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وجودة المياه المنتجة.

وتمكن وحدة تقنية التقطير متعدد التأثير المؤسسة العامة لتحلية المياه من مجابهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة، وذلك بالاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وكان معهد الأبحاث ومركز التدريب بالمؤسسة قد عقد اتفاقيات وتفاهمات مع شركة "ساسكورا" اليابانية، في وقت سابق، لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك لتدريب الكوادر السعودية على إمكانية تصميم وتصنيع مثل هذه الوحدات مستقبلا.

كانت السعودية قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي عزمها إنشاء 9 محطات تحلية على ساحل البحر الأحمر بقيمة تتجاوز ملياري ريال".