غوتيريش يدين مقتل أحد أفراد "الصليب الأحمر" في اليمن

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بعميق تعازيه لعائلة عامل الإغاثة وأصدقائه، وزملائه، ويعرب أيضا عن تضامنه الكامل مع رئيس وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متابعا: "هؤلاء الذين نفذوا الهجوم يجب أن يقدموا للعدالة".
وأضاف دوجاريك: "الأمين العام للأمم المتحدة يحث كافة أطراف الصراع في اليمن على حماية العاملين في الإغاثة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية لأكثر من 22 مليون يمني بحاجة إليها".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، أمس السبت، مقتل أحد أفراد طاقمها في اليمن، يُدعى حنا لحود لبناني الجنسية، برصاص مجهولين غربي تعز، جنوبي اليمن.
وكان مصدر محلي في محافظة تعز قال لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إن مسلحا أطلق النار على سيارة فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء توقفها في منطقة الضباب غرب مدينة تعز"، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أعضاء البعثة يدعى حنا لحود، لبناني الجنسية".
وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت.
ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية قوات الرئيس هادي منذ إعلانه بدء عملياته العسكرية في اليمن في 26 مارس/ آذار 2015، لاستعادة سيطرته على البلاد.
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