غوتيريش يدين مقتل أحد أفراد "الصليب الأحمر" في اليمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل أحد أفراد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعز جنوبي اليمن، برصاص مجهولين.

© REUTERS / Khaled Abdullah مقتل 18 يمنيا بغارات للتحالف العربي على محافظة تعز

القاهرة — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان، اليوم الأحد 22 أبريل / نيسان، إن غوتيريش يدين مقتل أحد أفراد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة تعز اليمنية، مضيفا: "عامل الإغاثة سقط قتيلا إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على عربة تابعة للجنة أمس السبت".

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بعميق تعازيه لعائلة عامل الإغاثة وأصدقائه، وزملائه، ويعرب أيضا عن تضامنه الكامل مع رئيس وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متابعا: "هؤلاء الذين نفذوا الهجوم يجب أن يقدموا للعدالة".

وأضاف دوجاريك: "الأمين العام للأمم المتحدة يحث كافة أطراف الصراع في اليمن على حماية العاملين في الإغاثة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية لأكثر من 22 مليون يمني بحاجة إليها".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، أمس السبت، مقتل أحد أفراد طاقمها في اليمن، يُدعى حنا لحود لبناني الجنسية، برصاص مجهولين غربي تعز، جنوبي اليمن.

وكان مصدر محلي في محافظة تعز قال لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إن مسلحا أطلق النار على سيارة فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء توقفها في منطقة الضباب غرب مدينة تعز"، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أعضاء البعثة يدعى حنا لحود، لبناني الجنسية".

وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت.

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية قوات الرئيس هادي منذ إعلانه بدء عملياته العسكرية في اليمن في 26 مارس/ آذار 2015، لاستعادة سيطرته على البلاد.