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18:21 22 أبريل/ نيسان 2018
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    مدينة الرياض، السعودية

    3 دقائق من نار بالقرب من القصر الملكي... تفاصيل يرويها مسؤول سعودي سابق

    CC0 / Pixabay
    العالم العربي
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    "3 دقائق من نار"، كانت تلك الكلمات التي وصف بها مسؤول سعودي سابق، واقعة إطلاق النار في حي الخزامي بالعاصمة الرياض بالقرب من القصر الملكي السعودي.

    درون
    © flickr.com/ Don McCullough
    مواطن سعودي يكشف لغز "الدرون" التي حلقت قرب القصر الملكي
    نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا تضمن تفاصيل واقعة إطلاق النار بالقرب من القصر الملكي السعودي، والتي قالت السلطات السعودية إنها ترجع إلى طائرة بدون طيار "درون" كانت تحلق بصورة غير شرعية بالقرب من القصر.

    ولم تنف الصحيفة الأمريكية الرواية الرسمية، أو تؤكدها، ولكنها سعت للحصول على تفاصيل إضافية عن تلك الواقعة، التي هزت الشارع السعودي، مساء أمس السبت 21 أبريل/نيسان.

    ونقلت الصحيفة تصريحات عن مسؤول سعودي حكومي سابق، يعيش في حي الخزامي بالقرب من واقعة إطلاق النار.

    وقال المسؤول السعودي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته:

    "سمعت أصوات إطلاق نار كثيفة، لكنها لم تستمر إلا لفترة قصيرة".

    وتابع:

    "استمر إطلاق النار لمدة دقيقتين أو 3 دقائق تقريبا، كان إطلاق النار مستمرا فيها".

    ومضى بقوله:

    "بعدها مباشرة بات الوضع هادئ، ولم يسمع أي أصوات لإطلاق نار مرة أخرى".

    كما أشارت الصحيفة إلى أن مسؤول حكومي حالي آخر، رفض نشر اسمه، لأنه غير مخول له بالحديث إلى الإعلام، قال: "لقد كانت طائرة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد، دخلت حيزا جويا محظورا، وتم إسقاطها على الفور".

    الشرطة السعودية
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار بالقرب من قصر ملكي في حي الخزامى
    وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أعلن أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".

    وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

    ​وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

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