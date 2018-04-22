3 دقائق من نار بالقرب من القصر الملكي... تفاصيل يرويها مسؤول سعودي سابق

"3 دقائق من نار"، كانت تلك الكلمات التي وصف بها مسؤول سعودي سابق، واقعة إطلاق النار في حي الخزامي بالعاصمة الرياض بالقرب من القصر الملكي السعودي.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا تضمن تفاصيل واقعة إطلاق النار بالقرب من القصر الملكي السعودي، والتي قالت السلطات السعودية إنها ترجع إلى طائرة بدون طيار "درون" كانت تحلق بصورة غير شرعية بالقرب من القصر.

ولم تنف الصحيفة الأمريكية الرواية الرسمية، أو تؤكدها، ولكنها سعت للحصول على تفاصيل إضافية عن تلك الواقعة، التي هزت الشارع السعودي، مساء أمس السبت 21 أبريل/نيسان.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن مسؤول سعودي حكومي سابق، يعيش في حي الخزامي بالقرب من واقعة إطلاق النار.

وقال المسؤول السعودي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته:

"سمعت أصوات إطلاق نار كثيفة، لكنها لم تستمر إلا لفترة قصيرة".

وتابع:

"استمر إطلاق النار لمدة دقيقتين أو 3 دقائق تقريبا، كان إطلاق النار مستمرا فيها".

ومضى بقوله:

"بعدها مباشرة بات الوضع هادئ، ولم يسمع أي أصوات لإطلاق نار مرة أخرى".

كما أشارت الصحيفة إلى أن مسؤول حكومي حالي آخر، رفض نشر اسمه، لأنه غير مخول له بالحديث إلى الإعلام، قال: "لقد كانت طائرة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد، دخلت حيزا جويا محظورا، وتم إسقاطها على الفور".

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار بالقرب من قصر ملكي في حي الخزامى

وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض ، أعلن أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #الرياض بأنه عند الساعة 19:50 من مساء اليوم السبت الموافق 5 / 8 / 1439 هـ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)= pic.twitter.com/9gWAnKWe1D — واس (@spagov) April 21, 2018

​وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.