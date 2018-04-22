السعودية تتهم "أنصار الله" باحتجاز 19 سفينة نفطية

اتهم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، جماعة "انصار الله" اليمنية باحتجاز أكثر من 19 سفينة تنقل مشتقات نفطية.

وقال آل جابر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يتابع بقلق عميق احتجاز الحوثيين أكثر من 19 سفينة لنقل المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرتهم ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم خلو الميناء في الوقت الراهن.

يتابع مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن #YCHO بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران اكثر من ١٩ سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود اي سفن في الميناء في الوقت الراهن. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

ونشر السفير السعودي قائمة بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف، مؤكدا أن مدة الاحتجاز تجاوزت 26 يوما.

وأفاد الدبلوماسي السعودي بأن التحالف العربي يصدر التصاريح للسفن الإغاثية والتجارية ويعمل على تسهيل وصولها للموانئ اليمنية وينسق مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM" بشكل مستمر لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومنها سفن المشتقات النفطية الـ19 التي منعت من دخول ميناء الحديدة.

بيان بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران…. وصلت مدة الاحتجاز اكثر

من ٢٦ يوم pic.twitter.com/YdeBEZOxFM — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

من جهته، نشر مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن جدولا مفصلا بأسماء السفن وتاريخ ووقت دخولها بالإضافة إلى مدة الاحتجاز والبضاعة التي على متنها.