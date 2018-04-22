مقتل 4 بريطانيين في السعودية خلال رحلة من مكة إلى المدينة

لقي 4 بريطانيين مصرعهم وأصيب 12 شخصا آخرون بعد اصطدام ناقلة وقود بحافلتهم أثناء وجودهم في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية لآداء مناسك العمرة، حسبما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وذكرت الصحيفة ، في تقرير لها اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، أن 4 بريطانيين بينهم طفل لقوا مصرعهم، بينما أصيب 12 آخرون في حادث تصادم سيارات أثناء انتقالهم من مكة إلى المدينة. مشيرة إلى قول شركة "هاشم ترافل"، ومقرها بلاكبيرن في بريطانيا، أن ناقلة وقود صدمت حافلتهم قبل أن تشتعل بها النيران".

وأضافت أن القتلى من مناطق "بلاكبيرن، وبريستون، ولانكشاير في بريطانيا، وأنهم كانوا في طريقهم للخروج من مكة أثناء أداء العمرة".

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن تعازيها لأسر الضحايا، وتوفير الدعم اللازم لهم، بحسب الصحيفة.