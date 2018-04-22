للمرة الأولى... أين تتجه عشرات المدرعات السعودية (فيديو)

قال مسؤولون في وزارة الداخلية اليمنية، إن الوزارة تسلمت اليوم الأحد، عشرات السيارات المدرعة والأطقم دعما من المملكة العربية السعودية.

وذكر موقع "عدن الغد" المحسوبة على حكومة هادي، فإن هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها المملكة العربية وزارة الداخلية بأطقم ومدرعات.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا الدعم السعودي جاء عقب تفاهم سعودي مع الحكومة الشرعية، قضى بتعزيز التنسيق والتعاون مع حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.

وبحسب المسؤولين فإن الدعم السعودي الواصل إلى عدن يأتي ضمن خطة دعم سعودية للوزارة التي يقودها أحمد الميسري.

يذكر أن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بالتدخل في شؤون بلاده.

وقال الميسري، في حديث خاص لإذاعة فرنسا الدولية (rfi) إن الإمارات العربية المتحدة، تقف وراء منع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من العودة إلى عدن، مشددا على أن غيابه يسبب الكثير من "الإرباك" للحكومة الشرعية.

وأضاف الميسري بأن الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي و السلطات في أبوظبي "حاد" وقد وصل إلى مرحلة أن وجود هادي في عدن أصبح غير مرغوب فيه من قبل الإمارات، مشيرا إلى أن السعودية تحاول حاليا "تلطيف" الأجواء من باب الحرص على حياة الرئيس هادي في ظل الظروف الأمنية السيئة التي هي بيد الإماراتيين، على حد قوله.