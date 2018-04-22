"أنصار الله" في اليمن يعلنون تصنيع مدافع وقذائف هاون

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad السعودية تتهم "أنصار الله" باحتجاز 19 سفينة نفطية

صنعاء — سبوتنيك . وبثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، مشاهد لزيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، لورشة التصنيع العسكري، ضمت مدافع هاون محلية الصنع أطلق عليها اسم "رجوم"، إضافة إلى تصنيع قذائف هاون مختلفة العيارات.

كما أظهرت المشاهد رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس هيئة الأركان المعين من الجماعة في صنعاء محمد عبدالجريم الغماري، إلى جانب طائرة مسيرة نوع قاصف 1 وألغاماً مضادة للدروع مصنعة محلياً، وخزنات رصاص لرشاشات خفيفة.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت اليوم الأحد، 22 أبريل/ نيسان، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه نجران.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الباليستي وتمكنت من تدميره قبل سقوطه فوق نجران.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن صاورخا آخر سقط في منطقة صحراوية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.