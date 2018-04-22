أخطر نساء "داعش" تقع بيد القوات العراقية (صورة)

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان، إلقاء القبض على إحدى الإرهابيات المنتميات لتنظيم "داعش"، أثناء محاولتها الهرب في شمال البلاد.

© Sputnik . Alexander Kovalev العراق يعلن نتيجة ضرباته الجوية ضد "داعش" في سوريا

وأوضح رسول، في بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه مساء اليوم، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 تلقي القبض على إحدى الإرهابيات المنتميات لعصابات " داعش "، بكمين نصب لها في سيطرة العقرب بمدينة الموصل مركز نينوى، شمالي بغداد.

وأضاف، أن اعتقال الإرهابية، تم أثناء محاولتها الهرب باتجاه الشمال، ذاكرا إنها زوجة لأحد قادة "داعش" الذين تم قتلهم أثناء معارك التحرير التي حسمتها القوات العراقية نهاية أغسطس/آب العام الماضي.

وكشف الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، أن الإرهابية كانت ضمن مخطط القيام بعمليات إرهابية إجرامية، حيث تمت إحالتها للقضاء وفق أحكام المادة ٤/١ إرهاب.