قوات الرئيس هادي تستعيد مناطق استراتيجية شمال صعدة وتقتل قيادي للحوثيين

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف تقدماً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن الجيش تمكن إثر عملية عسكرية نوعية استمرت 48 ساعة من السيطرة على مناطق الظهر ومقريع والمشروع الاستراتيجية في آل صبحان بمديرية باقم، كما استعاد مواقع في عدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان في محور علب شمال صعدة".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER للمرة الأولى... أين تتجه عشرات المدرعات السعودية (فيديو)

وأضاف "أن قتلى من الحوثيين سقطوا خلال المعارك بينهم قائد محور علب ويدعى أبو يحيى، إضافة إلى عشرات الجرحى، كما تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".

لافتاً إلى "أن طيران التحالف شن غارات على مواقع وتحركات للحوثيين في مديرية باقم، أسفرت عن تدمير مخزني أسلحة في منطقة محديدة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتهم التحالف إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتعلن أنصار الله من حين لآخر إطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية، فضلا عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية.