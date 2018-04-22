مصدر يمني: مقتل أسرة مكونة من 5 أشخاص بغارتين شمال غربي اليمن

قُتل 5 يمنيين من أسرة واحدة بغارتين لطيران التحالف على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأضاف المصدر بأن قتلى وجرحى آخرين سقطوا بغارات لطيران التحالف على حفل زفاف في منطقة الرقة بمديرية بني قيس في ذات المحافظة.

وتعلن أنصار الله من حين لآخر إطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية، فضلا عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.