وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي صباح اليوم الاثنين، شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية عند حدود قطاع غزة شرق مدينة خان يونس خلال مشاركته بمواجهات "جمعة الأسرى والشهداء"، بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في غزة.

رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن " الشاب عبد الله محمد جبريل شمالي (20 عاما) استشهد متأثراً بجراحه، التي أصيب بها الجمعة الماضية بعيار ناري في البطن".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من يوم الجمعة، "وفاة الشاب أحمد نبيل أبو عقل 25 عام متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي ".

وفي بيانات أخرى أكدت الوزارة اليوم "مقتل الشاب أحمد رشاد العثامنة 24 عام برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة"، و"مقتل الطفل محمد إبراهيم أيوب 15 عاما"، شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن عدد المصابين وصل إلى "445 شخص برصاص واستنشاق غاز ومطاط وإصابات أخرى".

وكان أهالي قطاع غزة أعلنوا في وقت سابق اعتزامهم الخروج بتظاهرات اليوم الجمعة قرب السياج الحدودي الفاصل استكمالا لـ"مسيرات العودة" التي تنطلق للأسبوع الرابع على التوالي.

يذكر أن 33 فلسطينياً قتلوا وأصيب أكثر من 4000 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تصديه للمسيرات التي انطلقت في الـ 30 من شهر آذار/ مارس الماضي، لإحياء الذكرى الـ 40 ليوم "الأرض الفلسطيني"، وتستمر المسيرات الأسبوعية لغاية الـ 15 من أيار/مايو، المقبل الذي يصادق الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.