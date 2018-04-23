وفد روسي يصل القاهرة لإنهاء الاستعدادات لبناء محطة الضبعة النووية

قال ناطق باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن وفدا من الشركة المتعهدة ببناء محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة غربي مصر سيصل القاهرة قريبا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال متحدث الوزارة، أيمن حمزة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا روسيا من شركة أتوم ستروي إكسبورت، المتعهد الرئيسي لمشروع الضبعة، سيزور القاهرة خلال الأيام القادمة لإنهاء الاستعدادات للبدء في الإنشاءات".

© Sputnik . Michael Klimentyev خبير نووي: مشروع الضبعة يتيح لمصر مناخا اقتصاديا مريحا لعقود من الزمن

وذكر حمزة للوكالة أن "وفدا من كبرى وسائل الإعلام المصرية سيزور روسيا للاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنشاء".

وذكر حمزة، أن "الزيارة كان مقررا لها ما بين 23 و 28 نيسان/إبريل، ولكنها تأجلت لأسباب فنية".

يشار إلى أن مصر تتجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في سعي لتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الطاقة النووية "الضبعة"، تم إطلاقه في 11 ديسمبر/ كانون أول 2017، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بحضور الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم توقيع الوثائق التي تؤكد دخول العقود المرتبطة بهذا المشروع حيز التنفيذ والبدء بتنفيذها.

وحددت روسيا العام 2020 لبدء البناء في المشروع.