تفاصيل لقاء القصر "المؤجل" الذي دعا إليه الملك

أعلن الديوان الملكي المغربي تأجيل اجتماع مهم كان يفترض أن يعقد، اليوم الاثنين 23 أبريل/ نيسان، برعاية الملك محمد السادس ويضم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعددا من الوزراء ونقابيين وولاة ورؤساء جهات.

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ووفقاً لجريدة "هيسبرس" المغربية ، فقد "وجه الديوان الملكي دعوات إلى عدد من الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني ، وإلى مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى رؤساء الجهات الاثنتي عشرة والولاة لحضور لقاء اليوم الاثنين، قبل أن يتم إخبارهم، بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق".

ولم يذكر الموقع أسباب التأجيل المفاجئ للاجتماع، مرجحاً أن الاجتماع سيناقش قضيتي "الحوار الاجتماعي" بين النقابات والحكومة قبل عيد العمال، فيما أفادت مصادر بأن الأمر يتعلق بنقاش مشروع اللامركزية.

وقالت الجريدة، إن "المعطيات التي حصلت عليها أكدت أن الملك، الذي سبق له أن أعطى توجيهاته، خلال افتتاح البرلمان، بإخراج ميثاق اللاتمركز، الذي سيسمح بنقل ممثلي الإدارات المركزية إلى الجهات، قرر تبني تنزيل ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، واعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه، مطالبا الحكومة بـ"وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة".