"الصحة" اليمنية: مقتل 15 مدنيا في قصف لـ"التحالف العربي" على حفل زفاف في اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية (في صنعاء) مقتل 15 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات إثر قصف قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، لحفل زفاف في محافظة حجة شمالي اليمن.

© Photo / الإعلام الحربي لجماعة "انصار الله" اليمن... غارة لطيران التحالف تقتل امرأة في صعدة

وقال خالد النذري، المسؤول الصحي البارز في محافظة حجة الشمالية، لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين، 23 أبريل/نيسان، إن "معظم القتلى من النساء والأطفال الذين تجمعوا في أحد الخيام التي أقيمت لحفل الزفاف، مؤكداً أن العروس كانت أيضا من بين القتلى".

كما نقلت الوكالة عن رئيس المستشفى محمد الصملي، قوله إن العريس و45 من الجرحى نقلوا إلى مستشفى الجهموري المحلي.

وكان مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة أعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على محافظة الحديدة غربي اليمن، وذكر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "طيران التحالف شن، مساء الاثنين 16 أبريل/نيسان، غارتين على منزل في قرية الحائط بمديرية حيس جنوب الحديدة"، مضيفا أن "الغارتين أوقعتا 6 قتلى من أسرة واحدة، وأضراراً مادية بمنزلهم، ومنازل أخرى مجاورة".