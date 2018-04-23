تسجيل
11:28 23 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محافظ اللاذقية في حديقة الصداقة الروسية السورية

    محافظ اللاذقية: مرافئنا على أتم الاستعداد لاستقبال بواخر البضائع

    © Sputnik . Алексей Мальгавко
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد محافظ مدينة اللاذقية السورية إبراهيم خضر السالم في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أن المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة يالطا له أهمية كبيرة، وخاصة بعد القضاء على الإرهاب بمساعدة روسيا وبدء إعادة الإعمار في سوريا، ووجود فرق عمل كبيرة سواء في محطات المياه والكهرباء والبنى التحتية والسكك الحديدية.

    سبوتنيك. وقال السالم: تأتي أهمية هذا المنتدى من خلال جلسات التشاور بين رجال الأعمال السوريين والمستثمرين الروس بالتنسيق مع الجهات الحكومية السورية والروسية  وخاصة بعد استعادة  غالبية الأراضي السورية. اليوم أصبح بالإمكان بدء مختلف المشاريع سواء في حقول النفط والغاز أو في القطاع الزراعي والصناعي".

    وأشار المحافط إلى أن  مرفأي طرطوس واللاذقية على أتم الاستعداد لاستقبال المعدات والبضائع  إضافة إلى تصدير البضائع من كافة المحافظات السورية.

    وردا على سؤال عن مشروع توأمة يالطا مع اللاذقية، قال المحافظ بأن التعاون ممكن أن يكون في مجالات السياحة والزراعة كون محافظة اللاذقية سياحية وزراعية ويوجد فيها مقومات النجاح، بوجود شاطئ بطول 110 كم إضافة إلى التعاون في مجال الفنادق وومجال الزراعة وعلى وجه الخصوص تصدير الفواكه والحمضيات وزيت الزيتون الذي هو أجود أنواع الزيتون في العالم.

    مشيرا بأن كل هذه المقونات ممكن أن تلعب دورا كبيرا في نجاح هذا المشروع.

    كما أكد السالم إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة اللاذقية كونها بوابة سوريا والمنطقة الشرقية ومنفذ إلى الاردن ومعبر إلى تركيا  عند بلدة كسب  ووجود المرفا والمطار فيها.

    وكان محافظ اللاذقية قد بحث مع  رئيس وفد مدينة يالطا  سيرغي غولياندين، سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري بين مدينتي اللاذقية ويالطا وإمكانية تعزيز العلاقات بين المدينتين، ووفق تصريح غولياندين تشبه يالطا إلى حد بعيد في الجغرافيا والمناخ وطبيعة الحياة الإجتماعية مدينة اللاذقية.

    وكان الوفد السوري قد جلب إلى يالطا 50 فسيلا من أشجار الزيتون لزراعتها في مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم الروسية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عرض عسكري في طهران بمناسبة "يوم الجيش" الإيراني
    استبدال الأمريكي بالعربي
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 23 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك