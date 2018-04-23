الجيش السوري يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق (فيديو+صور)

وأفاد مصدر عسكري لـ "سبوتنيك"، أن الجيش تسلم صواريخ صناعة صينية، وقذائف من صناعة كندية مع أجهزة اتصالات لاسلكية من صناعة فرنسية، بالإضافة إلى منصة إطلاق "ستريلا" للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وصواريخ "إسلام 5" و"إسلام 3" المحلية الصنع.
بينما الدبابات التي سلمها المسلحون وصل عددها لما يقارب الـ 30 دبابة من نوع "تي 62" و"55" و "72"، مع قذائف هاون من عيارات "60، 82، 120" بالتوازي مع مدافع "130، 122".
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
- الجيش يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق© Sputnik . Yazan Kalash
وأشار المصدر إلى أن هنالك صواريخ أرض — أرض تم استلامها مع صواريخ مضادة للطيران من نوع "كوبرا".
وشدد المصدر على أن المجموعات المسلحة سلمت صواريخ قامت بالسطو عليها عام 2014 من مستودعات 559 في حين قاموا أيضا بتسليم صواريخ "سكود ام 600" مع منصة الإطلاق الخاصة بها والتي قام المسلحون بصناعتها بأنفسهم.
وعلم مراسل "سبوتنيك" أن هذه الأسلحة والذخائر وأجهزة الرصد واللاسلكيات، تم استلامها من مواقع للمسلحين في كل من جبل البترا وجبل الغار والغليظة الواقعين في سلسلة جبال القلمون الشرقية.
يشار أن الفصائل التي سلمت السلاح تمثلت بجيش الإسلام بالعتاد الأكبر ويأتي بعده أحرار الشام، لواء الصناديد، أسود الشرقية، أحرار القريتين، جيش تحرير الشام، لواء مغاوير الصحراء، قوات أحمد العبدو".
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