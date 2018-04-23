الأسد يلتقي مساعد وزير الخارجية الإيراني في دمشق

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حس روحاني، إن "العدوان الثلاثي على سوريا جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة ومصداقيتها أمام شعوبها".
وتعرضت سوريا، فجر يوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.
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