الأسد يلتقي مساعد وزير الخارجية الإيراني في دمشق

التقی كبیر مساعدي وزیر الخارجیة الإيراني في الشؤون السیاسیة حسین جابري أنصاري، الیوم الاثنين 23 أبريل/نيسان، في دمشق، الرئیس السوري بشار الأسد.

© AFP 2018 / Hasan Mohamed إيران تدافع عن بشار الأسد وتحذر من مؤامرة هدفها تدمير سوريا

ولم تذكر وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية معلومات عن فحوى اللقاء، إلا أنها أكدت أن أنصاري من المقرر أن یلتقی، الیوم، عددا من كبار المسؤولين السوریین لبحث مستجدات الأوضاع الإقلیمیة والدولیة المرتبطة بسوریا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حس روحاني، إن "العدوان الثلاثي على سوريا جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة ومصداقيتها أمام شعوبها".

وتعرضت سوريا، فجر يوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.