انطلاق فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "خالد بن الوليد 2018"

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وقال بيان للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه: "بدأت فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك (خالد بن الوليد 2018)، الذي تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، ويستمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة".

وأضاف بيان المتحدث العسكري المصري أنه تم الإعداد والتجهيز الجيد للقوات الخاصة المصرية، قبل التحرك للمشاركة في التدريب، الذي يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات والمحاضرات النظرية والعملية، لتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين.

وتابع: "تم تنظيم معرضا للأسلحة والمعدات المشاركة من جانب القوات الخاصة الملكية البحرينية، لتحقيق الدمج بين القوات المشاركة من الجانبين، وتوحيد المفاهيم العملياتية، وكذلك تنفيذ الرمايات من أوضاع الاشتباك المختلفة بالذخيرة الحية، والتدريب على اقتحام المنشآت، والتي تعد إحدى المهارات الخاصة التي تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة للوصول للأهداف".

وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريب "يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام، وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي".