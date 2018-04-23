بدء خروج آخر حافلات المسلحين من الرحيبة تمهيدا لنقلهم إلى الشمال السوري

وفي سياق متصل أفادت "سانا" بأن "المئات من أهالي بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي يرفضون الخروج مع الإرهابيين إلى الشمال السوري ويرحبون باتفاق التسوية في بلدتهم".
وبينت أن أهالي الرحيبة المحتشدين أمام مدخل البلدة أكدوا "وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب ودعمهم للتسويات وصولاً إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".
وكان مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري يفتوشينكو، أكد أمس الإثنين أن إجمالي المسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا من القلمون الشرقي منذ الجمعة الماضية، 20 نيسان/أبريل، وصل إلى 2850".
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