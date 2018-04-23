بعد ضجة الفيديوهات...الداخلية الكويتية تكشف مصير "مهربي" الفلبينيات

أوقف رجال المباحث الجنائية في الكويت، فلبينيين اثنين فجر أمس، أحدهما في المطار، والثاني في منزله، بتهمة "خطف خادمات من بيوت الكفلاء".

© Sputnik . С. Канаев فيديو لقوات خاصة فلبينية يثير ضجة في الكويت

وقال مصدر أمني لصحيفة " القبس " الكويتية إن رجال إدارة البحث والتحري تمكنوا من ضبط أحد المشاركين في عملية تهريب الخادمات، وأحالوه إلى مكتب التحقيق حيث أدلى باعترافات مهمة.

وأفاد بأن المتهم كان ضمن الوفد الذي يشرف على مغادرة 100 مخالف فلبيني للإقامة، ويعمل سائقا على تاكسي جوال ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، مشيرا إلى أنه موجود في البلاد منذ 14 سنة.

ولفت إلى أن المتهم الثاني يعمل سائقا على تاكسي جوال أيضا، وجرى ضبطه في منزله بمنطقة حولي ولديه إقامة في البلاد منذ 6 سنوات.

وبين المصدر أنه جرى التعرف على المتهمين بعد رصد الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل، كاشفا أن المتهمين جرى استدراجهما من قبل الفرقة المشرفة على عملية التهريب كونهما يتحدثان العربية ولديهما معرفة بمناطق البلاد.

وأوضح أن التحريات التي يقودها مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان توصلت إلى معرفة عناصر الفرقة وهم 8 أشخاص، بينهم أعضاء في السفارة، مشددا على أن الداخلية خاطبت الجهات المختصة بشأن أعضاء الفرقة المتواجدين داخل السفارة.

© REUTERS / ERIK DE CASTRO الكويت تستدعي سفير الفلبين للاحتجاج

وذكر المصدر أن الفرقة منظمة جدا وخضعت لدورات تدريبية ولها خبرة في هذا المجال، وتم تشكليها خصيصا لهذا الغرض، مفيدا أن أعضاء الفريق عمدوا على تصوير عمليات تهريب الخادمات لنشرها في الفلبين كنوع من "الدعاية وفرد العضلات".

وربط المصدر بين تقصد نشر الفيديوهات وحرص مسؤولين فلبينيين على تهدئة الرأي العام وتحقيق مكتسبات سياسية، لا سيما أن حادثة إعدام الخادمة الفلبينية قبل نحو 6 سنوات أدت إلى إسقاط الحكومة الفلبينية بعد فشل العفو عنها.

وكشف أنه تم العثور مع المتهمين على سيارة "تاهو" بيضاء وسيارة "جيب تويوتا أف جي".

وأكد المصدر أن هناك تنسيقا كبيرا بين "الداخلية" و"الخارجية" بشأن أعضاء البعثة الدبلوماسية، الذين يشتبه بتورّطهم في عمليات التهريب، لجهة اتخاذ الاجراءات اللازمة، وفق القنوات الدبلوماسية، تجاه انتهاك القوانين والأعراف.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الأشخاص يقومون بتمكين مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية الآسيوية من الهرب من منازل كفلائهن.

ويصور الفيديو، عناصر فلبينية من "فرق التدخل السريع"، وهم يساعدون فلبينيات عاملات على الهرب من منازل كويتية.

وتقوم عناصر فرق التدخل السريع بتهريب العاملات الفلبينيات في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، بعدما اشتكين من تعرضن لمعاملة سيئة.

ويظهر أحد موظفي ذلك القسم التابع للسفارة الفلبينية، في لقطة من الفيديو، وهو واقفا في حالة ترقب، على رصيف أمام أحد المنازل، ثم تخرج خادمة من الباب مسرعة وتحمل حقيبة سفر ممتلئة.

ويسارع الموظف بدوره، في حمل الحقيبة عنها، ويركضان سويا باتجاه سيارة في انتظارهما، وفي ثوان يركبان، وينطلق بهما السائق، وسط أصواتهما التي تعكس تخوفهما من انكشاف أمرهما.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة 20 نيسان/أبريل 2018، السفير الفلبيني في الكويت، ريناتو بيدرو أوفيلا، من أجل تسليمه مذكرتي احتجاج، حول ما قالت الوزارة إنها تصريحات "مسيئة إلى الكويت" أدلى بها مسؤولون فلبينيون، وفقا لـ "وكالة الأنباء الكويتية".

وتسبب العثور على عاملة فلبينية مقتولة ومجمدة في ثلاجة بالكويت، في توتر العلاقات الكويتيتة —الفلبينية، وقالت السلطات إنها كانت تعمل لدى زوجين مقيمين من لبنان وسوريا، غادرا البلاد بعد قتلها.

وتبع ذلك تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، انتقد فيها سوء معاملة عمال المنازل الفلبينيين في الكويت، وكذلك في السعودية وقطر.

وأصدر الرئيس الفلبيني أوامر لوزارة العمل في بلاده، بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، وطلب من مواطنيه، الذين يعملون في دولة الكويت، مغادرتها مجانا، عبر التواصل مع الخطوط الجوية الفلبينية.