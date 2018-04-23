السعودية تعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه جازان

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله "الحوثيين" على جازان، جنوب غربي المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة الإخبارية الرسمية، مساء اليوم الاثنين "تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان".

وقالت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله "إطلاق صاروخين من نوع بدر1 الباليستي على ميناء أرامكو في جازان".

وفي وقت سابق أعلنت مصادر ميدانية أن القوات السعودية أسقطت ، طائرة مسيرة (دون طيار) تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في مدينة أبها جنوبي السعودية، فيما يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات على مطار أبها ومقر شركة "أرامكو" في جيزان جنوب غربي المملكة.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون"، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.