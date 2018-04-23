نشطاء يتداولون فيديو إسقاط صاروخين لـ"أنصار الله" في سماء السعودية

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" أن صاروخين من طراز "بدر — 1" أطلقا على ميناء أرامكو في جازان.
وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريا لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ويشن "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في السعودية، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.
الحمدلله..— عناد العتيبي🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 23, 2018
تم اعتراض أكثر من صاروخ حوثي في سماء #جازان…
كفوووووو ياقواتنا العظيمة 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/HloEIwWesu
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)