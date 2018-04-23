نشطاء يتداولون فيديو إسقاط صاروخين لـ"أنصار الله" في سماء السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم أنه لإسقاط صاروخين لـ"أنصار الله" (الحوثيين) على منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وأعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب قناة "الإخبارية" الرسمية.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" أن صاروخين من طراز "بدر — 1" أطلقا على ميناء أرامكو في جازان.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريا لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ويشن "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في السعودية، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.