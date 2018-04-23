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19:33 23 أبريل/ نيسان 2018
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    أنور قرقاش

    قرقاش: حضور رئيس وزراء قطر زواج ابن ممول "القاعدة" يؤكد دعم الدوحة للإرهاب

    © REUTERS / NEIL HALL
    العالم العربي
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    اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي، حضور رئيس وزاء قطر حفل زواج ابن عبد الرحمن النعيمي "دعم الدولة للإرهاب والتطرف".

    قال أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، إن حضور رئيس الوزراء القطري "زواج ابن الإرهابي ممول القاعدة عبد الرحمن النعيمي" يؤكد أن أزمة الدوحة أساسها "دعم الإرهاب والتطرف".

    وتابع قرقاش في تغريدة له أن "حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي مموّل "القاعدة" عبد الرحمن النعيمي، وبوجود الأخير،  قوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب".

    وأضاف قرقاش أن الدوحة لن تستطيع الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة، وأنه يجب عليها "تغيير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة".

    وأشار الوزير الإماراتي إلى أن قطر وعبر شركات العلاقات العامة "تهدر أموالها في تلميع صورتها في المؤتمرات الدولية".

    ووجه قرقاش سؤالا "كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالاحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية.

    وفي أوائل يونيو/ حزيران من العام الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، بحجة دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، كما تضمنت الاتهامات أيضا التقرب من إيران ودعم جماعات إرهابية.

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