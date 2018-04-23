أول تعليق للحوثي بعد إعلان مقتل صالح الصماد

نعى زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، "ببالغ الحزن والأسى" مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد.

مضيفا: "هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا العزيز والدولة".

وقال الحوثي في كلمة له بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "لقد أكرم الله الرئيس الصماد بالشهادة وهي أمنيته التي تمنى الختام بها وكانت نعم الختام"،

وأضاف: "الشعب يرى في تضحية الرئيس الشهيد حافزاً نحو المزيد من العطاء والصمود وتعزيز الجبهة الداخلية".

وأوضح أن "الشهيد قضى نحبه يوم الخميس مع 6 من مرافقيه إثر غارة في الحديدة، في شارع الخمسين بالقرب من جولة الأقرعي بـ3 غارات لطيران العدوان".

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.

وقال المجلس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ننعى للشعب اليمني وللأمة جمعاء استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد"، مضيفا أنه "تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة".

© Sputnik . IBRAHIM MATRAZ المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن مقتل صالح الصماد

ووجه المجلس دعوة إلى جماهير الشعب اليمني للحضور المشرف لتشييع جثمان الصماد، في الزمان والمكان التي تحدده اللجنة المنظمة، معلنا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما.

واحتوى البيان الذى نعى فيه المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مقتل الصماد، على مفاجأة بشأن توقيت الإعلان.

وأشار البيان إلى أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف، مع أن قناة "المسيرة" كانت قد نشرت مشاهد من زيارته إلى ورش للتصنيع العسكري، يوم الأحد، 22 أبريل/ نيسان، ما يعني أن الصماد كان مقتولا في وقت عرض الفيديو على القناة.تبع…