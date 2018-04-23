الحوثي يتوعد السعودية وأمريكا بالرد على مقتل الصماد

وتابع الحوثي في حديثه الذي بثته قناة المسيرة "السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان تبعات مقتله".
وتابع الحوثي أن "قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا والسعودية، تتحمل المسؤولية القانونية للجريمة وكل التبعات المترتبة عليها".
وأضاف زعيم "أنصار الله" أن "هذه الجريمة والجرائم الأخرى لن تمر دون محاسبة".
وأعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.
وقال المجلس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ننعي للشعب اليمني وللأمة جمعاء استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد"، مضيفا أنه "تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة".
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