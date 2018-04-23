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    جبهة النصرة

    "جبهة تحرير سوريا" تتقدم على حساب "النصرة" في ريف حلب الغربي شمالي سوريا

    © REUTERS / ALAA AL-FAQIR
    العالم العربي
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    تتواصل المعارك والصراعات على مناطق النفوذ في إدلب وريف حلب الغربي بين فصائل "جبهة تحرير سوريا" وتنظيم "جبهة النصرة".

    المسلحون يحرقون حافلات نقل المدنيين في ريف إدلب
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    حرب الفصائل ومعادلات نفوذ جديدة بين "النصرة" و"جبهة تحرير سوريا" في الشمال
    وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، فقد استجمعت الفصائل (المحسوبة على تركيا)، والمتمثلة بـ"جبهة تحرير سوريا"، قواها في ريف حلب الغربي وحققت تقدماً واضحاً على "جبهة النصرة"، ذراع "هيئة تحرير الشام"، خلال الاشتباكات التي استمرت إلى تاريخ اليوم الإثنين، وتعتبر هذه الاشتباكات هي الأضخم من نوعها منذ بدء الصراع بين الفريقين المتناحرين في 20 شباط/ فبراير الفائت.

    وأكدت "الوطن" أن "جبهة تحرير سوريا" بجناحها حركة "نور الدين الزنكي"، شنت أمس هجوماً عنيفاً على أهم معاقل "هيئة تحرير الشام" بريف حلب الغربي بعد أن استقدمت تعزيزات من إدلب من حليفها في الجبهة "حركة أحرار الشام الإسلامية"، وتمكنت من السيطرة على بلدات عويجل وبسرطون وتقاد والأبزمو، والأخيرتان كانتا محيدتين بموجب اتفاق هدنة حنثت به "الزنكي" ونشرت فيهما حواجزها ومسلحيها.

    ونقلت "الوطن" عن مصدر معارض مقرب من "الزنكي" أن الحركة بصدد استعادة معاقلها التي خسرتها سابقاً لمصلحة من قبل "النصرة" في ريف حلب الغربي، وهي التي شكلت معها حلفاً وثيقاً في "الهيئة" وانفصلت عنها في تشرين الأول الماضي.

    وأضاف المصدر: إنه وتحت الضغط العسكري الميداني، اضطرت "الزنكي" إلى الانسحاب مساء أمس من بلدة تقاد إثر هجوم عنيف معاكس استخدمت فيه قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من "النصرة" على حواجزها في محيط البلدة الواقعة على طريق حلب إدلب القديم وبالقرب من بلدة كفرناها خط التماس الثابت منذ نحو شهر بين الطرفين على الرغم من إخفاق 4 هدن بينهما.  

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    الكلمات الدلالية:
    حرب الفصائل في الشمال السوري, "جبهة تحرير سوريا" تتقدم على حساب "النصرة" في ريف حلب الغربي شمالي سوريا, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, سوريا
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