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21:11 23 أبريل/ نيسان 2018
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    تدمير شبه كامل لمسجد النوري بالموصل

    الإمارات تتبنى إعادة بناء مسجد النوري الكبير في الموصل

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    العالم العربي
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    أعلنت حكومة دبي عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الإثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير التاريخي في مدينة الموصل شمالي العراق، الذي دمر على يد تنظيم "داعش" العام الماضي.

    وقالت حكومة دبي في بيان رسمي لها: "الإمارات تعلن عن إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل في مشروع هو الأضخم من نوعه في العراق، المشروع سيكون بالشراكة مع منظمة "اليونيسكو"، ووزارة الثقافة العراقية وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم".

    وأشارت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة الكعبي، إلى أن انطلاق المشروع يتزامن مع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير بالموصل مع احتفائنا بمئوية الشيخ زايد، ليكون خير ترجمة لحرصنا على إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بترسيخ ونشر القيم التي أورثنا إياها بالوقوف إلى جانب الشعوب العربية.

    وأضافت: "اعتزازنا بالمشروع ينبع من إيماننا العميق بأن الثقافة تلعب دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب الذي تسبب بتدمير مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء بالماضي القريب، كما تعكس جهود الإمارات ودورها في نشر رسالة الأمل والوسطية والانفتاح ونبذ التعصب والتطرف الفكري والديني والثقافي".

    ​وأردفت نورة الكعبي، أن "إعادة بناء معالم العراق الأثرية يُعيد للعراق مكانته التاريخية ويسهم في بناء أجيال عربية تنبذ الحروب وتؤمن بالتعددية والاعتدال، كما تسهم في خلق فرص اقتصادية وإمكانات داعمة للسياحة الثقافية بما تعكسه من استدامة للتنمية وتطور وازدهار لمستقبل العراق".

    ​وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد أعلن مساء الأربعاء 21 حزيران/ يونيو 2017، عن تفجيره لجامع النوري ومئذنته الحدباء في الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

    وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن عصابات "داعش" الإرهابية، أقدمت على جريمة وصفها بالتاريخية، وهي تفجير جامع النوري ومئذنته الحدباء التاريخية في المدينة القديمة للموصل.

    وأوضح يارالله، أنه أثناء تقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وتحقيقهم الانتصار الساحق على فلول "داعش" الإرهابي، وهي تتقدم باتجاه أهدافها، في عمق المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، وعند وصولها لمسافة 50 مترا عن جامع النوري، أقدم "داعش" على تفجيره.

    انظر أيضا:

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    بالصور... اكتشاف ثور مجنح في الموصل شمالي العراق
    الكلمات الدلالية:
    جامع النوري, إعادة بناء الجامع النوري, حكومة دبي, داعش, نورة الكعبي, الموصل, العراق
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