من هو مهدي المشاط خليفة الصماد في رئاسة المجلس السياسي الأعلى

مهدي المشاط كان ممثلا لجماعة "أنصار الله" في المفاوضات مع هادي قبل الحرب، وهو شخصية صلبة وقاسية.
وعمل المشاط مديرا لمكتب عبد الملك الحوثي إلى ما قبل 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
يذكر أن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أعلن اليوم الاثنين، 23 أبريل/ نيسان، مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.
وقال المجلس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ننعي للشعب اليمني وللأمة جمعاء استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد"، مضيفا أنه "تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة".
وذكر البيان أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف.
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