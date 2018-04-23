شاهد لحظة قصف مقاتلات التحالف لصالح الصماد (فيديو)

نشرت العديد من وسائل الإعلام، مقطعي فيديو يزعم أنهما يصوران لحظة قصف مقاتلات التحالف العربي لسيارة صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن.

وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.

وقال المجلس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ننعي للشعب اليمني وللأمة جمعاء استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد"، مضيفا أنه "تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة".

وذكر البيان أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف.

ووجه المجلس دعوة إلى جماهير الشعب اليمني للحضور المشرف لتشييع جثمان الصماد في الزمان والمكان الذي تحدده اللجنة المنظمة، معلنا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما.