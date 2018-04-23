البخيتي: على السعودية والإمارات الاستعداد للرد بالمثل على اغتيال الصماد

قال محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، إن "السعودية والإمارات تجاوزتا كل الخطوط الحمر ومن حقنا استهداف المسؤولين عن معاناة الشعب اليمني".

وأضاف البخيتي، في تصريحات له نقلتها شبكة " الميادين "، أن "السعودية تتحمل مسؤولية التصعيد من خلال جرائمها المستمرة، على السعودية والإمارات الاستعداد للرد بالمثل على جريمة اغتيال الصماد".

وتابع "من حق الشعب اليمني الرد على جريمة اغتيال الصماد وبقية المجازر بحق المدنيين، والرد اليمني على السعودية سيكون على محاور عديدة عبر البر والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية".

وقال إن "السعودية لن تتمكن من إيجاد إي تحول سياسي من خلال اغتيال صالح الصماد".

يذكر أن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أعلن اليوم الاثنين، 23 أبريل/ نيسان، مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.

وقال المجلس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ننعي للشعب اليمني وللأمة جمعاء استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد"، مضيفا أنه "تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة".

وذكر البيان أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف.