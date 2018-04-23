عودة أكثر من 62 ألف شخص من سكان الغوطة الشرقية إلى منازلهم

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن أكثر من 62 ألف مدني من سكان الغوطة الشرقية عادوا إلى منازلهم من مخيمات اللاجئين.

© Sputnik . Kirill Kallinikov إحدى جبهات الغوطة... استخدام هاون فائق القوة

موسكو — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو للصحفيين: "بفضل جهود المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتقاتلة والحكومة السورية، عاد إلى منازلهم من مخيمات اللاجئين والنازحين نحو 62 ألف شخص من سكان الغوطة الشرقية".

وكان الجيش العربي السوري قد أعلن في وقت سابق عن خروج جميع المسلحين من بلدة دوما وإتمام تطهير الغوطة الشرقية لريف دمشق من الإرهابيين.

وقال الجيش السوري في بيان أذاعه التلفزيون السوري الرسمي، مساء السبت 16 نيسان/ أبريل: "بالتزامن مع التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا الذي شنته أمريكا وفرنسا وبريطانيا فجر اليوم السبت، وبعد سلسلة من العمليات المركزة على مدار أسبوع، أتمت وحدات من القوات المسلحة والحليفة والرديفة عملية تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات المسلحة، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية".