البحرية الليبية: إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي

قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في طرابلس، العميد أيوب قاسم، إن قوات حرس السواحل الليبي تمكنت من إنقاذ 74 مهاجرا، غير شرعي غربي البلاد.

© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI الجزائر تواجه هجرة الأفارقة بـ20 مليون دولار

وتابع العميد أيوب قاسم، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وأن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة القره بـ 60 كم شرق طرابلس.

وأضاف قاسم أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية ثم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فهناك أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر عام 2017، ووصل نحو 164 ألف مهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر.

وتشير أعداد تقريبية إلى أن عدد المهاجرين في ليبيا يبلغ من 700 ألف إلى مليون شخص.