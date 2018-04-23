المتحدث باسم "أنصار الله": على الجميع التحرك في "مسيرة البنادق" وفاء للصماد

دعا المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، الجميع للتحرك فيما أطلق عليه "مسيرة البنادق" في تهامة وفاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد، بعد مقتله في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.

ونعى عبد السلام، صالح الصماد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "المسيرة" قال فيها:

نتقدم بالعزاء والمواساة لأسرة الشهيد وإلى كل محبي وجماهير شعبنا اليمني، هذا المصاب الجلل يزيدنا همة لاستشعار المسؤولية الكبيرة، الطريق الذي وصل إليه الرئيس الشهيد سيعطي دفعا لكل أبناء الشعب اليمني الذي تقدم كل فئاته شهداء وعلى رأسهم الرئيس الشهيد صالح الصماد.

وتابع عبد سلام أن الصماد لم يكن يأبه لتهديد دول العدوان ولم يسعَ ليكون بعيدا من الحواجز الأمنية بل زار كل الجبهات، مضيفا "الرئيس الشهيد كان دائماً يتمنى الشهادة في سبيل الله وكانت غاية بالنسبة له" على حد وصفه.

وتوعد عبد السلام من أسماهم بـ"أعداء الوطن" بأن الآثار السلبية لغياب الصماد سترتد عليهم، مضيفا "نحن نصنع تاريخا لليمن يمتلك فيه السيادة ويمتلك فيه القرار ودماء الرئيس الشهيد لن تذهب هدرا".

واختتم عبد السلام بالتأكيد على أن كل أجهزة الدولة تتحمل مسؤوليتها وأنهم قادرون على صنع سيادة وكرامة اليمن، وتابع "نشد على يد الرئيس مهدي المشاط ليكون بمثابة الرجل الذي ينهج بنهج الرئيس الشهيد صالح الصماد".

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد نعى "ببالغ الحزن والأسى" مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد.