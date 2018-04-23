قرار محتمل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذين يحققون في هجوم كيميائي مزعوم في سوريا، قد يقومون بزيارة أخرى إلى مدينة دوما.

© Sputnik . nour molhem طبيب من دوما: لا يوجد أعراض للإصابة بالكيميائي بين المدنيين

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال دوجاريك للصحفيين: "الآن، ستقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقييم الوضع والنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك زيارة محتملة أخرى إلى دوما ، وسيتم نقل العينات التي تم جمعها إلى مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا ومن ثم إرسالها للتحليل في مختبرات معينة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكانت منظمة حظر الأسلحة قد أعلنت يوم السبت الماضي، أن فريق التحقيق التابع لها زار أحد المواقع داخل مدينة دوما السورية، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في 7 نيسان/ أبريل.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، شنت يوم 14 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما صاروخيا ضد سوريا، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ونفت السلطات السورية بشكل قاطع ضلوعها بحادث دوما الكيميائي المزعوم، فيما اعتبرته موسكو ذريعة مختلقة لتهيئة الظروف من أجل توجيه ضربة عسكرية من قبل الغرب ضد سوريا.