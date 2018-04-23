قوات الرئيس هادي تعلن مقتل 3 قيادات ميدانية من "أنصار الله"

دارت معارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة البيضاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وجاء في بيان للجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "قواته خاضت يوم الاثنين 23 أبريل/ نيسان، معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، قتل خلالها 3 من القيادات الميدانية الحوثية، وهم: أبو عماد الحمزي وأبو حمزة الرازحي ومحمد مطهر العزاني، كما تم أسر القيادي أبو حسين العربجي مع عدد من مرافقيه".

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وأضاف البيان أن "طيران التحالف شن غارات على مواقع للمليشيات بين منطقتي قانية والوهبية بالتزامن مع معارك عنيفة باتجاه منطقة عفار".

وأشار إلى "غارات أخرى للتحالف استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية ودبابة في موقع السمر بمنطقة الجماجم في آل حميقان بمديرية الزاهر".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية الزاهر، وأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوفهم جراء الهجوم.