قوات الرئيس هادي تعلن مقتل 3 قيادات ميدانية من "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك. وجاء في بيان للجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "قواته خاضت يوم الاثنين 23 أبريل/ نيسان، معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، قتل خلالها 3 من القيادات الميدانية الحوثية، وهم: أبو عماد الحمزي وأبو حمزة الرازحي ومحمد مطهر العزاني، كما تم أسر القيادي أبو حسين العربجي مع عدد من مرافقيه".
وأشار إلى "غارات أخرى للتحالف استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية ودبابة في موقع السمر بمنطقة الجماجم في آل حميقان بمديرية الزاهر".
في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية الزاهر، وأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوفهم جراء الهجوم.
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