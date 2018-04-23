اليمن... خمسة جرحى إثر غارة للتحالف على محطة وقود في محافظة حجة

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 23 أبريل/نيسان، بسقوط خمسة جرحى في غارة لطيران التحالف على محطة وقود في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية.

© REUTERS / Faisal Nasser التحالف العربي يرد على ادعاءات استهداف قواته لحفل زفاف في اليمن

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قد أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.

وقال المجلس في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ننعي للشعب اليمني وللأمة جمعاء استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد"، مضيفا أنه "تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة".

وذكر البيان أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف.

ووجه المجلس دعوة إلى جماهير الشعب اليمني للحضور المشرف لتشييع جثمان الصماد في الزمان والمكان الذي تحدده اللجنة المنظمة، معلنا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما.