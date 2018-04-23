"الدفاع اليمنية": استهداف الصماد جريمة لن تمر دون رد مزلزل

صرحت وزارة الدفاع في حكومة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الاثنين 23 أبريل/نيسان، بأن استهداف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد، جريمة لن تمر دون رد قاس ومزلزل.

© Sputnik . IBRAHIM MATRAZ المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن مقتل صالح الصماد

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته ق ناة المسيرة

أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وتملك الحق في الرد بضربات لن تنجوا منها قيادات "العدوان الإجرامية".

وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا العظيم أن القوات المسلحة ستصل إلى مواقع لا يتوقعها قادة العدوان، حان الوقت للرد المناسب وعلى العدوان أن يتهيأ لأن تمزقهم صواريخنا الباليستية".

وكان الصماد قد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

نعى زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، "ببالغ الحزن والأسى" مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد.