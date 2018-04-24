اليمن... خلافات سياسية تهدد تماسك المجلس الانتقالي الجنوبي

استنكرملتقى أبناء الجنوب في كندا، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، رفض الأمين العام للمجلس الإنتقالي بالجنوب اليمني أحمد حامد لمس، اللائحة التي تقدمت بها أبناء المجلس في كندا، والتي تقدمت بها كل المكونات الجنوبية الفاعلة لتكون تعبيرا عن كل الجنوبيين بدون تهميش أو إقصاء.

© AP Photo / Hani Mohammed "الدفاع اليمنية": استهداف الصماد جريمة لن تمر دون رد مزلزل

وقال الملتقي في بيان بعث به لوكالة " سبوتنيك "، صباح اليوم الثلاثاء:

إن الأمين العام للمجلس أحمد حامد رفض لائحة لتنسيقية المجلس الانتقالي في كندا تقدمت بها كل الملتقيات والمكونات الجنوبية الفاعلة والتي اتفقت على أن تكون تنسيقية جنوبية الهوى والهوية لاتقصي ولا تهمش أحد برئاسة فراس غانم، لكن الأمين العام للمجلس قام بتكليف عدد من الجنوبيين الموالون له والمتعهدين بتنفيذ أوامره، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود التي سعت لابراز وجه حضاري للجنوبيين ونقل صورة حسنة عن توجههم وتعاملهم مع الأحداث.

وأكد الملتقى، على أن المجلس الإنتقالية يتٱكل من الداخل على أيدي جماعة الرئيس اليمني علي عبد الله

الجدير ذكره هنا، أن أبناء الجنوب في كندا يرفضون سياسة الاقصاء والتهميش وفرض أجندات تخدم مصالح العملاء والمأجورين على حساب القضية الجنوبية وتضحيات أبناء الجنوب.

في سياق متصل، نعى الملتقى الإسلامي بصنعاء، أمس الاثنين 23 أبريل/نيسان، رئيس المجلس السياسي الأعلي صالح الصماد، وقال إنه كان رجل المواقف والوفاء والأخلاق العالية والحكمة والسياسة والفصاحة والنفسية العظيمة المتواضعة.