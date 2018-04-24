شقيق حفتر يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

كشف عمران حفتر، الشقيق الأصغر للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء 24أبريل/نيسان، أن الأزمة الصحية التي مر بها المشير حفتر، ليست بالغامضة وهو بصحة جيدة، مشيرا إلى أن ضعف الأداء الإعلامي قد تسبب في جدل كبير على الساحة الليبية والعربية.

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER أول تعليق فرنسي رسمي على حالة حفتر الصحية

طبرق — سبوتنيك . وجاءت تصريحات عمران في سياق حديثه لمجلة "روز اليوسف" المصرية، والذي قال فيه:

صحة المشير بخير لكن بعض العابثين والمتربصين ومروجو الشائعات من الجماعات المتطرفة وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية يروجون لأنباء تدهور صحة المشير وينشرون أخبارا كاذبة حول وفاته، حتى أن شقيقه استقبل شائعة وفاته بابتسامته المعهودة.

وأشار عمران حفتر، إلى أن "آخر اتصال هاتفي أجراه مع شقيقه في باريس كان منذ 5 أيام تبادلا خلاله أطراف الحديث وطمأنه الأخير على صحته، وقرب موعد عودته إلى ليبيا".

وأضاف أن "شقيقه اعتاد على هذه النوعية من الشائعات ولم يعد يكترث بها، وأنه ليس لديه معلومات حول موعد عودة المشير إلى ليبيا ولكن هناك استعدادات أمنية تجرى الآن تمهيداً لعودته إلى أرض الوطن".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد تحدث عن الحالة الصحية للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر خلال حديثه إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قائلا إن حالة المشير حفتر تحسنت، وفقا لما نقلته "إذاعة فرنسا الدولية.