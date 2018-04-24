"السبع الكبار": سنساعد في إعادة بناء سوريا شريطة وجود "انتقال سياسي"

ذكر البيان الختامي للاجتماع الوزاري في تورونتو، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، أن مجموعة الدول السبع ستساعد في إعادة بناء سوريا فقط عندما يبدأ "انتقال سياسي ذي مصداقية" في البلاد.

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واشنطن — سبوتنيك . وجاء في البيان:

نؤكد مجددا، أننا سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة بناء سوريا فقط إذا تم تنفيذ انتقال سياسي موثوق به.

في الوقت نفسه، يقول الوزراء، إنهم "قلقون للغاية بشأن استمرار تصاعد العنف في سوريا، واستخدام أساليب الاستسلام أو الموت من الجوع وعدم توفر وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف البيان: "في ضوء هذا الوضع الإنساني المروع و استمرار العنف في سوريا، ندعو إلى التنفيذ الفوري والكامل لوقف إطلاق النار وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2401 ".

في سياق متصل، ذكر البيان، "إننا ملتزمون بضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا بشكل حصري وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة لعدم البحث والسعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ندعم بحزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملها المهم في المراقبة والتفتيش بهدف ضمان امتثال إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة والالتزامات الأخرى، بما في ذلك ضمان الالتزامات".