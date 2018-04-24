العاهل السعودي يبحث مع الرئيس البرازيلي ورئيس وزراء كندا تطوير العلاقات الثنائية

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تعتبر كندا حليفة استراتيجية، فيما تعد المملكة أكبر شريك تجاري لأتاوا في منطقة الخليج، فضلاً عن أنها ثاني أكبر سوق لها في الشرق الأوسط.
وفي كانون الثاني/يناير2014، قام رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بزيارة للسعودية، حيث وقع مع حكومة المملكة على أطول عقد تسليح في تاريخ كندا، والذي قضي ببيع معدات عسكرية للملكة لمدة 14 عاماً؛ وبلغت قيمة الصفقة عدة مليارات دولار، ولم تعلن الرياض عن القيمة الحقيقية للصفقة.
وبالنسبة للعلاقات بين السعودية والبرازيل، فإن الرياض تعتبر الشريك الأول لبرازيليا في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011، نحو 5.58 مليار دولار أميركي، تمثل فيه الصادرات السعودية نحو 2.75 مليار، فيما بلغت قيمة الصـادرات البرازيليـة إلى المملكة حوالي 2.83 مليار دولار أميركي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)