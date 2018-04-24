رسالة من السيسي إلى محمد صلاح

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، رسالة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح.

وقال السيسي في رسالته إلى صلاح إنه فخور به وبكل مصري "يرفع اسم مصر عاليا".

وتقدم السيسي بالتهنئة إلى لاعب ليفربول الإنجليزي على "ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر".

واعتبر السيسي أن صلاح يؤكد على قدرات المصريين المبهرة في كل المجالات.

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 في إنجلترا، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء يوم الأحد الماضي.

محمد صلاح وجد منافسة من الخماسي كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليوري ساني من مانشستر سيتي، ودافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام.