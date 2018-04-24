أول تعليق من إيران على مقتل صالح الصماد

بعث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، برقية مواساة عزى فيها المجلس السياسي الأعلى في اليمن بمقتل رئيسه صالح الصماد إثر غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH طيار سعودي رفض قصفه... تفاصيل استهداف صالح الصماد (فيديو)

وأدان شمخاني ما وصفها "جرائم النظام السعودي في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني المظلوم"، مؤكداً أن "اغتيال القادة السياسيين يعني الهروب من الحوار والابتعاد عن دائرة المنطق والحلول السياسية"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية

ووفقاً للبرقية، أشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالدور البارز والمتميز للصماد في مسيرة التطلع للاستقلال والوحدة وشموخ الشعب اليمني المقاومة، مؤكداً أن "الدم الطاهر للصماد برهن أحقية ومظلومية جهاد الشعب اليمني وزيف مزاعم المسؤولين السعوديين".

وهنأ شمخاني، مهدي المشاط بانتخابه رئيساً جديداً للمجلس السياسي الأعلى في اليمن وتمنى له النجاح، مؤكداً دعم إيران المستمر وتعاونها السياسي بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة ووضع حدة للعدوان الأجنبي على هذا البلد.

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قد أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، فيما نعى زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، "ببالغ الحزن والأسى" مقتل الصماد، متوعدا السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالرد.

بدروه، دعا المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، الجميع للتحرك فيما أطلق عليه "مسيرة البنادق" في تهامة وفاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد ،فيما اعتبرت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقتل الصماد، ضربة موجعة وقاسية للقوات الحوثية وانتصارا للقانون.