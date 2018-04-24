أول رد فعل إسرائيلي حول تسليم سوريا منظومة "إس-300" الدفاعية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل سترد بقوة على سوريا بحال قامت الاخيرة باستخدام منظومة "إس-300" الدفاعية ضد المقاتلات والطائرات الإسرائيلية.

ورد ليبرمان لموقع ليديعوت أحرنوت على سؤال حول إقدام روسيا على تسليم سوريا منظومة "إس-300" الدفاعية لحماية اجوائها قائلا " من الضروري جدا أن يفهم الجميع أن المنظومة التي ستتسلمها سوريا من روسيا هي تعد خطرا علينان ولذلك نحن نسعى لحماية طائراتنا ومقاتلاتنا، وسنعمل بالرد بقوة على مصادر النيران.

وأضاف ليبرمان " أي أحد سيستهدف قواتنا الجوية سنقوم باستهدافه والرد بقوة حتى ولو كان يملك "إس-400" أو "إس-700" وغيره".

واكد ليبرمان ان منظومة "إس-300" الصاروخية موجودة في سوريا منذ مدة وكذلك الحال لمنظومة "إس-400" الموجودة في القواعد الروسية في سوريا. واعتبر أن حتى اليوم لم تقم هذه المنظومة باستهداف الطائرات الإسرائيلية نظرا لوجود تنسيق عسكري روسي إسرائيلي في هذا المجال.