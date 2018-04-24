القوات المسلحة المصرية تبدأ احتفالات "عيد تحرير سيناء"

بدأت القوات المسلحة المصرية احتفالاتها بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء، التي توافق غدا الأربعاء 25 أبريل / نيسان من كل عام، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الاحتفالات بوضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وإكليلا آخر على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، كان في استقبال السيسي، الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، وسلام الشهيد.

حضر الاحتفال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.

من جانبه، أناب الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

ورافق القادة خلال المراسم المحافظون ومديرو الأمن، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، لتحية شهداء القوات المسلحة.

وبمناسبة الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، قررت القوات المسلحة المصرية، فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا لاستقبال الجماهير، يوم 25 أبريل ، في كل من متحف العلمين العسكري، ومتحف بورسعيد الحربي.